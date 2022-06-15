Стив Керр: «Перед финальной серией Попович написал нам с Удокой, что будет болеть за обоих»

Главный тренер «Голден Стэйт» рассказал, за кого в финальной серии плей-офф этого года болеет ( ).

«Мы с Удокой очень хорошие друзья и через многое прошли вместе с Поповичем.

Перед началом финальной серии Поп написал нам обоим и сказал: «Теперь я нейтрален. Я буду болеть за всех». Я знаю, что он будет очень рад за того, кто выиграет, и расстроится, что кто-то проиграет. Это настоящий Поп», – сказал Керр.

И Керр, и Удока, ныне главный тренер «Бостона», играли под руководством Поповича в «Сан-Антонио». Они также входили в тренерский штаб Поповича в сборной США во время летних Олимпийских игр 2020 года в Токио.

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