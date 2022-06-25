Грегг Попович останется в «Сперс» на сезон-22/23

Главный тренер Грегг Попович продолжит занимать свою должность в следующем сезоне.

Как сообщает инсайдер «Сперс» Джефф Макдональд, 73-летний специалист обзвонил всех новичков «Сперс» после драфта, чтобы поприветствовать их в команде.

В этом году впервые в клубной истории техасцы выбрали сразу трех игроков в первом раунде драфта. К «Сан-Антонио» присоединились Джереми Сохан (9-й пик), Малакай Брэнэм (20-й пик) и Блэйк Уэсли (25-й пик).

Сезон-2022/23 станет для Поповича 27-м на посту главного тренера «Сперс». Он является рекордсменом по количеству побед среди тренеров за всю историю – 1344 выигранных матча.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали