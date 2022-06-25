Митч Капчак: «Опыт и тренерская философия Клиффорда делают его лучшим тренером для «Хорнетс»

Президент по баскетбольным операциям прокомментировал решение вернуть Стива Клиффорда на пост главного тренера команды.

«Рады снова приветствовать Стива в нашем клубе. Считаем, что имеющийся опыт и тренерская философия Клиффорда делают его лучшим тренером для «Хорнетс». Стив уже доказывал, что способен делать команду сильнее в защите, он ориентирован на детали. В его послужном списке есть примеры максимизации таланта игроков и успешной работы по развитию и расширению их навыков.

Стив намерен строить игру в атаке в том же темпе, к которому наши болельщики привыкли в последние несколько лет. Мы уверены, что при нем наши молодые игроки продолжат расти и развиваться, что поможет в нашем стремлении сделать следующий шаг вперед как команде в целом», – заявил Капчак.

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