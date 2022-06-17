Име Удока: «Для «Селтикс» все только начинается»

Главный тренер «Селтикс» выразил уверенность в том, что у команды хорошие перспективы.

Тренер-дебютант вывел «Бостон» в финальную серию, в которой «кельты» уступили в шести матчах.

«Для «Селтикс» все только начинается. У команды светлое будущее.

Мое послание команде? Нам будет больно, очень долго нам будет непросто. Мысли о поражении в финале никуда не денутся, это будет с нами. Частью послания команде были такие слова: пусть это станет нашей мотивацией в будущем», – заявил Удока.

По ходу этого плей-офф «Бостон» превзошел звездный «Бруклин», чемпиона прошлого сезона «Милуоки» и финалиста 2020 года «Майами».

Эмблема «Бостон Селтикс» – одна из самых узнаваемых в спорте. А откуда взялся этот нелепый и веселый гномик?