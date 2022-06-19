Пэйтон Притчард: «Хочу доказать, что заслуживаю игровое время в каждом матче»

Разыгрывающий (24 года, 185 см) поделился планами на нынешнее межсезонье после поражения от «Голден Стэйт» (2-4) в финале НБА.

«Моя главная цель будет состоять в том, чтобы я смог получать игровое время в каждом матче. Хочу доказать, что заслуживаю этого», – заявил Притчард.

В плей-офф-2022 Пэйтон проводил в среднем 12,9 минуты на площадке, набирая по 4,8 очка при реализации 33,3% из-за дуги.

После пятого матча финальной серии главный тренер «Селтикс» заявил, что ожидает большего от баскетболиста.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы