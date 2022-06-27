«Детройт» и «Индиана» больше не претендуют на Джейлена Брансона

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«Детройт» и «Индиана» отказались от дальнейшей борьбы за защитника «Далласа» Джейлена Брансона, сообщает инсайдер Марк Стейн.

На игрока продолжают претендовать сами «Мэверикс», а также «Никс», которые наняли отца Джейлена, Рика Брансона, на должность ассистента главного тренера Тома Тибодо.

Брансон станет неограниченно свободным агентом, но согласно источникам, высока вероятность, что он останется в «Мэверикс» и подпишет с клубом новый долгосрочный контракт.

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