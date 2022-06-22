«Никс» пытаются расчистить место в платежке для подписания Джейлена Брансона

«Нью-Йорк» пытается расчистить место в платежной ведомости на 25 миллионов долларов, чтобы побороться за защитника , сообщает инсайдер Bleacher Report Джейк Фишер.

Ожидается, что «Никс» расстанутся с центровым и защитником .

Брансон станет неограниченно свободным агентом, но согласно источникам, высока вероятность, что он останется в «Мэверикс» и подпишет с клубом новый долгосрочный контракт.

Бывшая звезда университета Вилланова давно интересует . Ранее в этом месяце клуб нанял отца Джейлена, Рика Брансона, на должность ассистента главного тренера Тома Тибодо.

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