Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе посетил церемонию драфта НБА, которая прошла в четверг в «Барклайс-центре» в Бруклине.
23-летний футболист прошел по красной ковровой дорожке и дал интервью ESPN, ответив на несколько вопросов о «Лейкерс», за которых он болеет.
«Я думаю, что «Лейкерс» ждут большие перемены в это межсезонье. У них новый тренер, и я надеюсь, что они выиграют титул в следующем сезоне», – сказал Мбаппе.
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Фото: официальный твиттер-аккаунт НБА.