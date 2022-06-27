Стивен Эй Смит и Скип Бэйлесс ответили на саркастический твит Дюрэнта об их примирении

Известные телеведущие и встретились в доме последнего и обсудили спорную ситуацию по поводу их совместного пребывания на ESPN. Стивен Эй недавно заявил, что Скип якобы умолял его присоединиться к шоу «First Take» в 2012 году из-за неудовлетворительных рейтингов.

Бэйлесс отверг это утверждение и сказал, что «ошеломлен» и «обижен». Журналисты в итоге уладили ситуацию после того, как Смит посетил Бэйлесса в его доме в Лос-Анджелесе, и они обсудили спорную ситуацию, сидя у бассейна.

Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт, который нередко критикует Смита и Бэйлесса за их деятельность, прокомментировал пост о примирении ведущих саркастическим сообщением в твиттере.

«Ой, как же я горд за этих двух», – написал Дюрэнт.

Смит и Бэйлесс ответили в похожем стиле.

«Спасибо, бро. Всегда приятно знать, что тебе не все равно! Я тронут», – написал Стивен Эй.

«Эй, . Спасибо тебе. Ты знаешь это чувство», – ответил Бэйлесс.

Безумный драфт для «Оклахомы». Что это было и что будет дальше?