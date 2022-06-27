Валерий Лиходей: «Было одно предложение из Единой лиги и несколько из Суперлиги, но пока это немного не то, что хочется»

Свободный агент рассказал о предложениях, которые он получил в это межсезонье.

«Сейчас движение пошло: многие ребята стали подписывать соглашения. Рынок оживает. Поэтому надеюсь, что в ближайшие пару недель будет что-то интересное.

У меня было одно предложение из Единой лиги и несколько из Суперлиги, но пока это немного не то, что хочется. Так что пока я свободный агент. Надеюсь, что поступит какое-то более конкретное и интересное предложение. Как знать, возможно, даже с целями какими-нибудь.

Все-таки я хорошо играл в прошедшем сезоне. Верю, что кому-то нужен опытный игрок, который набрал хорошую форму. Хочется какого-то более детального, более конкретного предложения. Чтобы больше на бумаге, а не на словах. Всегда хочется конкретики», — признался игрок.

35-летний форвард выступал в минувшем сезоне за , набирая 13,7 очка и 4,9 подбора в среднем за матч.

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