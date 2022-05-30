Валерий Лиходей: «ЦСКА сегодня станет чемпионом. Армейцы своего не упустят»

Форвард «Пармы» считает, что ЦСКА сегодня обыграет «Зенит» в пятом матче финальной серии плей-офф лиги ВТБ (3-1) и станет чемпионом.

«Мне кажется, что ЦСКА сегодня станет чемпионом. Все идет к тому, что в понедельник серия завершится. Думаю, что армейцы своего не упустят.

Видно, что все уже устали после тяжелого сезона. Очень сложно при 3-1 собраться и сравнять счет в финальной серии. Такое редко бывает, но я был бы рад, если бы мы увидели еще несколько матчей», – сказал 35-летний игрок.

В Петербурге увидели лучший баскетбол года. ЦСКА выиграл у «Зенита» броском с сиреной и повел 3-1 в финале Лиги ВТБ