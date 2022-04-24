Бранко Максимович: «Валерий Лиходей наказал нас за отсутствие концентрации, но в целом «Локо» контролировал матч»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива-Кубань» Бранко Максимович высоко оценил уровень игры соперника во втором матче серии плей-офф лиги ВТБ против (100:84, 2-0).

«Сегодня большой праздник в России и Сербии, и мы постарались сделать подарок нашим болельщикам. Что касается самой игры – да, сегодня она снова была не идеальна. наказал нас за отсутствие концентрации. В команде соперников собраны опытные игроки, и они не прощают ошибок.

Но в целом матч мы контролировали и не дали усомниться в исходе поединка. А самое важное – добились победы в обоих домашних матчах и повели в серии», – сказал Максимович.

Лиходей стал самым результативным игроком встречи, набрав 23 очка и 10 подборов.

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