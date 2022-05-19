Валерий Лиходей: «Локо» выиграет серию за третье место»

Бывший форвард ива-Кубани» и УНИКСа Валерий Лиходей оценил шансы своих бывших команд в серии за третье место в сезоне Лиги ВТБ-2021/22.

«Ожидаю здесь очень приличной борьбы. Уверен, что не будет большого доминирования какой-то из команд. Должно быть очень интересно противостояние.

У «Локо» молодая команда, много энергии. У УНИКСа более взрослые, более опытные игроки. Так что посмотрим, что здесь сработает — молодость или опыт. Одно и другое могут друг друга компенсировать.

Шансы команд, думаю, примерно равные. Здесь многое будет зависеть от удачи и тренерских тактик. Я же считаю, что «Локомотив» очень хорошо смотрелся в серии с ЦСКА. Конечно, последний матч они провалили, но в остальном очень крепко держались. Так что думаю, что, наверное, «Локо» выиграет серию», — сказал Лиходей.

Полуфиналы Единой лиги — ожидания и реальность