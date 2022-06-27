«Лейкерс» – единственный клуб, заинтересованный в приобретении Кайри Ирвинга по схеме «сайн-энд-трейд»

Помимо на данный момент не известно ни одного клуба, который заинтересован в приобретении звездного разыгрывающего путем сделки по схеме «сайн-энд-трейд», сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Ирвинг попросил и получил разрешение руководства «Нетс» вести переговоры с другими клубами по поводу возможного обмена по схеме «сайн-энд-трейд». Чтобы получить долгосрочный максимальный контракт, Ирвингу необходимо найти клуб, который согласится на сделку с «Нетс».

У Ирвинга есть время до среды, чтобы принять решение об использовании опции на сезон-2022/23 стоимостью 36,5 млн долларов. Если он воспользуется опцией, у него больше не будет права на обмен «сайн-энд-трейд».

По словам источников, Ирвинг крайне заинтересован в переходе в «Лейкерс». Если Кайри откажется от опции, «Лейкерс» смогут приобрести его на рынке свободных агентов, использовав исключение на 6 млн долларов.

На данный момент «Нетс» не интересует то, что «Лейкерс» могут предложить за Ирвинга.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство