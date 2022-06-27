Кайри Ирвинг: «Третья мировая война – это борьба правды против лжи»

Разыгрывающий «Нетс» Кайри Ирвинг объяснил, как все обстоит на самом деле.
«Третья мировая война – это борьба правды против лжи.
Мы живем в эпоху, когда больше нет секретов.
Никто больше не может скрывать свое участие.
Следите внимательно. Все, что происходит – это ходы в шахматной партии.
Правда против лжи.
Найдите свой клан.
Снаружи идет битва.
Не приукрашивайте чертовщину, которая творится.
Говорите обо всем, что видите. А в любой момент, когда будете готовы отключиться... 👋🏾👋🏾», – написал Кайри в твиттере.
Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство