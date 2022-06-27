«Нетс» разрешили Кайри Ирвингу искать варианты обмена по схеме «сайн-энд-трейд»

Звездный разыгрывающий попросил и получил разрешение руководства вести переговоры с другими клубами по поводу возможного обмена по схеме «сайн-энд-трейд», сообщает The New York Daily News.

Согласно изданию, форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт по-прежнему не разговаривал с фронт-офисом команды. Переход разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука в «Бруклин» остается маловероятным.

Ранее сообщалось, что Ирвинг составил список из шести команд, в которых он хотел бы перейти по системе «сайн-энд-трейд». В список входят «Лейкерс», «Клипперс», «Никс», «Хит», «Мэверикс» и «Сиксерс».

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