«Нетс» разрешили Кайри Ирвингу искать варианты обмена по схеме «сайн-энд-трейд»

Теги возможные переходы Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

Звездный разыгрывающий Кайри Ирвинг попросил и получил разрешение руководства «Бруклина» вести переговоры с другими клубами по поводу возможного обмена по схеме «сайн-энд-трейд», сообщает The New York Daily News.

Согласно изданию, форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт по-прежнему не разговаривал с фронт-офисом команды. Переход разыгрывающего «Лейкерс» Расселла Уэстбрука в «Бруклин» остается маловероятным.

Ранее сообщалось, что Ирвинг составил список из шести команд, в которых он хотел бы перейти по системе «сайн-энд-трейд». В список входят «Лейкерс», «Клипперс», «Никс», «Хит», «Мэверикс» и «Сиксерс».

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные