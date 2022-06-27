Кайри Ирвинг на вопрос о том, хочет ли он быть игроком «Бруклина»: «Спросите об этом моего агента»

Разыгрывающий «Бруклина» в интервью журналисту Complex News Пирсу Сипмсону ответил на вопрос, который волнует всех болельщиков «Нетс» последние несколько недель.

«Вы все еще хотите быть игроком «Бруклина»? – спросил Симпсон.

«Задайте этот вопрос человеку слева от меня», – сказал Ирвинг, ухмыльнувшись, и оглянулся на свою мачеху и агента Шетеллию Райли Ирвинг, которая стояла слева от него.

Сегодня стало известно, что Ирвинг получил разрешение руководства вести переговоры с другими клубами по поводу возможного обмена по схеме «сайн-энд-трейд».

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