Сергей Торопов – о переходе в «Зенит»: «Это большой вызов для меня как игрока»

Бывший форвард «Нижнего Новгорода» прокомментировал подписание двухлетнего контракта с петербургским .

«Очень рад оказаться в таком большом клубе как «Зенит»! Это большой вызов для меня как игрока. Очень благодарен руководству и тренеру Хавьеру Паскуалю за шанс быть частью команды – чемпиона .

Надеюсь, что сезон будет интересным, и нам получится достичь того результата, который ждут от нас руководство и болельщики!» – сказал Торопов.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

10 главных супергероев сезона Единой лиги ВТБ