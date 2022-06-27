Сергей Торопов – о переходе в «Зенит»: «Это большой вызов для меня как игрока»

Бывший форвард «Нижнего Новгорода» Сергей Торопов прокомментировал подписание двухлетнего контракта с петербургским «Зенитом».
«Очень рад оказаться в таком большом клубе как «Зенит»! Это большой вызов для меня как игрока. Очень благодарен руководству и тренеру Хавьеру Паскуалю за шанс быть частью команды – чемпиона Единой Лиги.
Надеюсь, что сезон будет интересным, и нам получится достичь того результата, который ждут от нас руководство и болельщики!» – сказал Торопов.
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