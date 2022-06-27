Хуан Тоскано-Андерсон привез Кубок Ларри О’Брайена в Мексику

Форвард «Голден Стэйт» , ставший первым чемпионом мексиканского происхождения, привез Кубок Ларри О’Брайена в Мексику.

Уроженец Окленда стал чемпионом благодаря победе «Уорриорз» над «Селтикс» в шестом матче финальной серии со счетом 103:90 (4-2). Форвард сыграл в серии всего одну минуту и 19 секунд, но получит чемпионский перстень.

29-летний американец мексиканского происхождения заработал место в составе «Уорриорз», попав в G-лигу после нескольких лет выступлений в Мексике.

Минувший сезон стал для форварда третьим за «Голден Стэйт». В 73 матчах регулярного чемпионата Тоскано-Андерсон набирал в среднем 4,1 очка и 2,4 подбора за 13,6 минуты.

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