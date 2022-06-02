Гильермо посетил тренировку «Уорриорз» и загадал забавную задачку Хуану Тоскано-Андерсону

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Специальный корреспондент шоу Джимми Киммела Гилльермо накануне первого матча финальной серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Бостоном» посетил открытую тренировку «Уорриорз».

Гилльермо угостил Хуана Тоскано-Андерсона чипсами с мексиканским соусом из кроссовки, а также загадал форварду «Уорриорз» забавную задачку.

– Четыре мексиканца едут в автомобиле, кто за рулем?

– Все четверо? Да ладно тебе, так нельзя.

– Подумай, ты вроде умный. Четыре мексиканца едут в автомобиле, кто за рулем? Не знаешь? Полицейский.

– Я же сказал, так нельзя.

У «Голден Стэйт» еще не было такого неудобного соперника, как «Бостон». Чего ждать от финала НБА?

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