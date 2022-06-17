Хуан Тоскано-Андерсон – первый мексиканец, выигравший титул чемпиона НБА

Форвард «Голден Стэйт» стал первым в истории НБА игроком мексиканского происхождения, выигравшим титул чемпиона.

Уроженец Окленда стал чемпионом благодаря победе «Уорриорз» над «Селтикс» в шестом матче финальной серии со счетом 103:90 (4-2). Форвард сыграл в серии всего одну минуту и 19 секунд, но получит чемпионский перстень.

В 73 матчах регулярного чемпионата Тоскано-Андерсон набирал в среднем 4,1 очка и 2,4 подбора за 13,6 минуты.

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