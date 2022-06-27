Станислав Ильницкий стал игроком УНИКСа

Казанский УНИКС объявил о подписании однолетнего контракта с 28-летним форвардом сборной России Станиславом Ильницким (201 см, 98 кг).

Ранее сегодня Ильницкий официально покинул краснодарский ив-Кубань», за который провел пять сезонов. На счету россиянина 182 матча за красно-зеленых во всех турнирах. Вместе с «Локо» Ильницкий становился победителем Кубка России и финалистом Еврокубка.

В сезоне-2021/22 Станислав провел 29 матчей в Единой лиге ВТБ (6,4 очка, 4,6 подбора, 1,1 передачи в среднем за игру) и 12 матчей в Еврокубке (6,5 очка, 3,7 подбора, 0,8 передачи в среднем за игру).

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