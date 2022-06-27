«Локомотив-Кубань» объявил о расставании со Станиславом Ильницким

ив-Кубань» объявил об уходе из команды форварда Станислава Ильницкого (28 лет, 200 см), у которого истек срок действия контракта.

Форвард присоединился к «Локо» летом 2017 года и провел в составе краснодарской команды пять сезонов. На счету россиянина 182 матча за красно-зеленых во всех турнирах. Вместе с «Локо» Ильницкий становился победителем Кубка России и финалистом Еврокубка.

Перед стартом сезона-20/21 уроженец Белгорода был назначен капитаном команды.

В сезоне-2021/22 Станислав провел 29 матчей в Единой лиге ВТБ (6,4 очка, 4,6 подбора, 1,1 передачи в среднем за игру) и 12 матчей в Еврокубке (6,5 очка, 3,7 подбора, 0,8 передачи в среднем за игру).

По данным телеграм-канала «Перехват», теперь уже экс-капитан краснодарцев продолжит карьеру в .

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