Станислав Ильницкий: «Для меня было честью стать капитаном «Локо»

Форвард Станислав Ильницкий высказался в связи с уходом из ива-Кубань», за который выступал с 2017 года.

«Я благодарен клубу за эти пять интересных и непростых лет, которые мы прошли вместе. Я благодарен каждому работнику организации, который трудился на благо команды. Каждому тренеру, который улучшал игру и раскрывал потенциал каждого игрока.

Отдельное спасибо медицинскому штабу, специалисты которого ежедневно подлечивали и восстанавливали нас. Мы вместе с вами прошли многое! И, конечно, болельщикам низкий поклон. Вы навсегда в моем сердце. Я лично всегда чувствовал вашу поддержку.

Молодежь «Локо», буду продолжать пристально следить за вами! Удачи вам! Для меня было честью стать капитаном этой команды! Спасибо, Локосемья. До встречи на просторах Лиги ВТБ!» – заявил Ильницкий.

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