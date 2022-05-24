Комментатор Яков Карельский: «Марио Хезоня в праве ожидать большей поддержки от партнеров»

Комментатор телеканала «Старт» Яков Карельский оценил выступление форварда УНИКСа Марио Хезони в серии за третье место лиги ВТБ против ива-Кубань» (1-1).

В первых двух матчах серии хорватский игрок набирал в среднем 28,5 очка (56,3% с игры), 8 подборов, 4 передачи и 1,5 перехвата. Третий матч состоится сегодня в Краснодаре (20:00 по мск).

«Игра Хезони во втором матче против «Локо» – это больше вопрос к нашим ожиданиям. Если уж 21 очко, 4 подбора и 3 передачи с 50% реализации стали невыразительной игрой у Марио, то на что вообще способен в своем лучшем матче MVP этого сезона?

Не скажу, что Паунич стал противоядием, но их дуэт с Ильницким очень качественно залезает «под кожу» хорвату в первые минуты матчей. Если Иван перебирает с фолами, за дело берется Станислав, и наоборот. Эмоциональность Марио и последующий технический фол выключили его на всю первую половину второго матча. Отсюда и недобор в статистических показателях в этой игре.

В остальном, думаю, Хезоня в праве ожидать большей поддержки от своих партнеров. Ситуативно выключить одного игрока «Локомотив-Кубань» способен, а вот сразу трех или четырех — нет, что показала серия с ЦСКА», – заявил Карельский.

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