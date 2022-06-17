«Енисей» подтвердил продолжение сотрудничества с главным тренером Анзуловичем

«Енисей» и главный тренер продолжат сотрудничество в сезоне-22/23.

В минувшем сезоне красноярские баскетболисты под руководством Анзуловича заняли 7-е место в регулярке лиги ВТБ. В 1/4 серии плей-офф уступил питерскому «Зениту» (0-3).

Хорват возглавляет «Енисей» с 2019 года.

«Я рад, что мы продолжим сотрудничество в следующем сезоне. У меня только положительные эмоции от работы в клубе за эти три года. Я стараюсь дать команде, каждому игроку, с которым работаю, руководству клуба, болельщикам, и всему красноярскому краю все самое лучшее. Конечно, с такими же настроем готовимся и к следующему сезону – будем статься сделать счастливыми наших болельщиков, которые поддерживают нас в каждой игре, и добиться как можно больше побед в следующем сезоне», – сказал Анзулович.

Карри теперь счастливее всех! Плакал прямо во время финала, страстно целовал жену, праздновал с Клэем, сигарой и золотой чашей

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы