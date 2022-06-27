Брэдли Бил откажется от опции и подпишет с «Уизардс» новый максимальный контракт (Воджнаровски)

Атакующий защитник (28 лет, 191 см) откажется от опции продления контракта на сезон-2022/23 за 36,4 миллиона долларов.

По информации инсайдера ESPN Эдриана Воджнаровски, после этого Бил заключит новое долгосрочное соглашение с «Уизардс» на максимальных условиях.

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Бил восстанавливается после операции на разорванной связке левой кисти. В минувшем сезоне он провел 40 матчей, набирая в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при реализации 30% трехочковых.

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