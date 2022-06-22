Брэдли Бил откажется от опции продления контракта на сезон-2022/23

Атакующий защитник (28 лет, 191 см) откажется от опции продления контракта на сезон-2022/23 за 36,4 миллиона долларов и станет неограниченно свободным агентом, сообщает инсайдер HoopsHype Майкл Скотто.

Ранее сообщалось, что Бил намерен заключить новое долгосрочное соглашение с «Уизардс». Защитник сможет подписать 5-летний контракт на 248 миллионов долларов

Бил восстанавливается после операции на разорванной связке левой кисти. В нынешнем сезоне он провел 40 матчей, набирая в среднем 23,2 очка, 4,7 подбора и 6,6 передачи при реализации 30% трехочковых.

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