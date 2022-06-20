Кендрик Перкинс: «Брэдли Бил и Лука Дончич были бы лучшей задней линией в НБА»

Чемпион НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс назвал команду, которая больше всех нуждается в атакующем защитнике Брэдли Биле ( ), который может выйти на рынок свободных агентов.

«Это «Даллас Мэверикс».

– чертовски хороший игрок. Но когда у тебя игрок, ценность которого сильно выросла, можно использовать его, чтобы приобрести Брэдли Била по схеме «сайн-энд-трейд».

Брэдли Бил и вместе были бы силой, с которой нужно считаться. Возможно, это была бы лучшая задняя линия в НБА. И я не шучу.

Если Брэдли Бил станет свободным агентом, на месте «Мэверикс» я бы сделал все возможное, чтобы приобрести его», – сказал Перкинс.

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