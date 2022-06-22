«Погодите, правда?» Брэдли Бил отреагировал на новость о том, что он откажется от опции

Атакующий защитник отреагировал на сообщение HoopsHype о том, что он откажется от опции продления контракта на сезон-2022/23 за 36,4 миллиона долларов и станет неограниченно свободным агентом.

«Погодите, правда? Лол», – написал игрок в Twitter.

Ожидается, что, выйдя на рынок свободных агентов, Бил перейдет в команду, претендующую на чемпионство, или подпишет с «Вашингтоном» новый 5-летный контракт на 246 млн долларов.

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