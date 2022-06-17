Леброн Джеймс поздравил Дрэймонда Грина с четвертым титулом чемпиона

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Суперзвезда «Лейкерс» Леброн Джеймс поздравил форварда «Голден Стэйт» Дрэймонда Грина с четвертым титулом чемпиона НБА.

Джеймс воспользовался возможностью прорекламировать бренд текилы Lobos, с которым он сотрудничает, опубликовав в Instagram фотографию Грина с двумя бутылками напитка.

Грин догнал Леброна по количеству чемпионских титулов.

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