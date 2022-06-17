Леброн Джеймс поздравил Дрэймонда Грина с четвертым титулом чемпиона

Суперзвезда поздравил форварда «Голден Стэйт» с четвертым титулом чемпиона НБА.

Джеймс воспользовался возможностью прорекламировать бренд текилы Lobos, с которым он сотрудничает, опубликовав в Instagram фотографию Грина с двумя бутылками напитка.

Грин догнал Леброна по количеству чемпионских титулов.

Что ж, пора признать: «Голден Стэйт» действительно обгоняет всю НБА на световые годы

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Карри теперь счастливее всех! Плакал во время финала, страстно целовал жену, праздновал с сигарой и золотой чашей