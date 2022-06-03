Скип Бэйлесс – Кевину Дюрэнту: «Хотелось бы, чтобы вы с такой же энергией играли против «Селтикс», как критикуете СМИ»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Стивен Эй Смит Скип Бэйлесс Шэннон Шарп Баскетбол

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс ответил суперзвезде «Бруклина» Кевину Дюрэнту, который заявил, что телеведущие, такие как Бэйлесс, Стивен Эй Смит и Шэннон Шарп, «изменили баскетбол к худшему»

«Эй, Кевин Дюрэнт, как вашему опозоренному давнему защитнику и стороннику, мне хотелось бы, чтобы вы с такой же энергией играли против «Селтикс», как критикуете СМИ. «Селтикс» заставили вас (и меня) выглядеть жалко. Наслаждайтесь просмотром финальной серии», – сказал Бэйлесс.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные