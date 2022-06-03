Скип Бэйлесс – Кевину Дюрэнту: «Хотелось бы, чтобы вы с такой же энергией играли против «Селтикс», как критикуете СМИ»

Эксперт Fox Sports Скип Бэйлесс ответил суперзвезде Кевину Дюрэнту, который заявил, что телеведущие, такие как Бэйлесс, Стивен Эй Смит и Шэннон Шарп, «изменили баскетбол к худшему».

«Эй, , как вашему опозоренному давнему защитнику и стороннику, мне хотелось бы, чтобы вы с такой же энергией играли против «Селтикс», как критикуете СМИ. «Селтикс» заставили вас (и меня) выглядеть жалко. Наслаждайтесь просмотром финальной серии», – сказал Бэйлесс.

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?