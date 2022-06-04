Шэннон Шарп – Кевину Дюрэнту: «Когда я смотрел матчи НБА без звука, тебе было лет шесть»

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Член Зала славы (американский футбол), ныне эксперт Fox Sports Шэннон Шарп ответил на критику форварда «Бруклина» Кевина Дюрэнта.

«Он забавный, член Зала футбольной славы. Когда-нибудь он станет значимым в этом Зале славы, но баскетбольное образование Шэннон получил в твиттере, лол», – написал Дюрэнт в твиттере.

«Я уважаю мнение Кей Ди. Он может не согласиться с тем, что я говорю по телевидению. Я не лезу из кожи вон, чтобы казаться злым. Моя работа состоит в том, чтобы предложить мнение, сильное мнение и сильную критику того, что я вижу. Если парень играет хорошо, я говорю, что он играл хорошо. Если он играл плохо, я говорю, что он играл плохо.

Я играл в футбол, а не в баскетбол. Я заработал свои медали в футболе. И теперь у него есть это представление: «Ну, он получает свои знания об НБА из твиттера». Нет, Кей Ди, я смотрел матчи без звука, когда тебе было лет шесть. Мои дети почти твоего возраста. Я смотрю телевизор и играю в баскетбол почти столько же, сколько ты жив.

Иногда он думает, что мы несправедливо критикуем некоторых из этих игроков, потому что мы сами не играли. Все, что я говорю, основывается на том, что я вижу. Нет проблем, если Кевину Дюранту не понравится какие-то наши слова. Я не против, это его мнение. Но не соглашусь, что я черпаю знания из твиттера.

Нет, я получил свои знания и свое понимание, наблюдая за игрой более 40 лет. Я смотрел на нее и видел, что должно произойти, а что не произошло. А затем я высказываю свое мнение по этому поводу», – заявил Шарп в своей телепередаче Undisputed.

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