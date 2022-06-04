Шэннон Шарп – Кевину Дюрэнту: «Когда я смотрел матчи НБА без звука, тебе было лет шесть»

Член Зала славы (американский футбол), ныне эксперт Fox Sports Шэннон Шарп ответил на критику форварда Кевина Дюрэнта.

«Он забавный, член Зала футбольной славы. Когда-нибудь он станет значимым в этом Зале славы, но баскетбольное образование Шэннон получил в твиттере, лол», – написал Дюрэнт в твиттере.

«Я уважаю мнение Кей Ди. Он может не согласиться с тем, что я говорю по телевидению. Я не лезу из кожи вон, чтобы казаться злым. Моя работа состоит в том, чтобы предложить мнение, сильное мнение и сильную критику того, что я вижу. Если парень играет хорошо, я говорю, что он играл хорошо. Если он играл плохо, я говорю, что он играл плохо.

Я играл в футбол, а не в баскетбол. Я заработал свои медали в футболе. И теперь у него есть это представление: «Ну, он получает свои знания об из твиттера». Нет, Кей Ди, я смотрел матчи без звука, когда тебе было лет шесть. Мои дети почти твоего возраста. Я смотрю телевизор и играю в баскетбол почти столько же, сколько ты жив.

Иногда он думает, что мы несправедливо критикуем некоторых из этих игроков, потому что мы сами не играли. Все, что я говорю, основывается на том, что я вижу. Нет проблем, если Кевину Дюранту не понравится какие-то наши слова. Я не против, это его мнение. Но не соглашусь, что я черпаю знания из твиттера.

Нет, я получил свои знания и свое понимание, наблюдая за игрой более 40 лет. Я смотрел на нее и видел, что должно произойти, а что не произошло. А затем я высказываю свое мнение по этому поводу», – заявил Шарп в своей телепередаче Undisputed.

Первый провал Кевина Дюрэнта. Бруклинский хаос превратил лучшего игрока мира в собственную тень