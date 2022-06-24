Джозеф Цай лайкнул пост критика Кайри: «Команда и культура важнее одного игрока»

Владелец «Нетс» Джозеф Цай оценил пост в твиттер-аккаунте, который в основном посвящен критике разыгрывающего команды Кайри Ирвинга.
«Команда и культура важнее одного игрока. Верим в Шона Маркса», – написано в сообщении.
В последние дни сообщалось о том, что «Бруклин» не может договориться с Кайри о продлении контракта.
Ирвинг может покинуть команду, а звездный форвард Кевин Дюрэнт обеспокоен ситуацией и следит за развитием событий.
Ирвинг пропустил большую часть сезона-2021/22 из-за отказа от вакцинации.
Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство