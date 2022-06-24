Джозеф Цай лайкнул пост критика Кайри: «Команда и культура важнее одного игрока»

Теги Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг соцсети Джозеф Цай Баскетбол

Владелец «Нетс» Джозеф Цай оценил пост в твиттер-аккаунте, который в основном посвящен критике разыгрывающего команды Кайри Ирвинга.

«Команда и культура важнее одного игрока. Верим в Шона Маркса», – написано в сообщении.

В последние дни сообщалось о том, что «Бруклин» не может договориться с Кайри о продлении контракта.

Ирвинг может покинуть команду, а звездный форвард Кевин Дюрэнт обеспокоен ситуацией и следит за развитием событий.

Ирвинг пропустил большую часть сезона-2021/22 из-за отказа от вакцинации.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство

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