Джозеф Цай лайкнул пост критика Кайри: «Команда и культура важнее одного игрока»

Владелец «Нетс» Джозеф Цай оценил пост в твиттер-аккаунте, который в основном посвящен критике разыгрывающего команды .

«Команда и культура важнее одного игрока. Верим в Шона Маркса», – написано в сообщении.

В последние дни сообщалось о том, что не может договориться с Кайри о продлении контракта.

Ирвинг может покинуть команду, а звездный форвард обеспокоен ситуацией и следит за развитием событий.

Ирвинг пропустил большую часть сезона-2021/22 из-за отказа от вакцинации.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство