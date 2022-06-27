Дайсон Дэниэлс: «Боюсь представить, на что способны «Пеликанс» со здоровым Зайоном»

Новичок «Пеликанс» Дайсон Дэниэлс, выбранный командой под восьмым пиком на драфте НБА-2022, поделился ожиданиями от первого сезона.

Австралиец также прокомментировал совместное выступление с форвардом «Нового Орлеана» , который пропустил минувший сезон из-за травмы.

«Смотрел каждый матч «Пеликанс» в плей-офф этого года. В этой команде много отличных игроков. Они будут в порядке следующие несколько сезонов. Думаю, я хорошо им подойду. Мне нравится играть в защите, я могу обороняться на позициях 1-4. Также буду стараться заигрывать партнеров. Я должен хорошо поработать в тренировочном лагере и найти свое место в ротации.

Сделаю все от меня зависящее, чтобы помочь команде побеждать. Считаю, что у нас отличная команда, которая может пройти далеко в плей-офф в следующем сезоне. Зайон великолепен. Теперь он будет здоров, и это потрясающе. Они уже хорошо проявили себя в плей-офф без Зайона. Боюсь представить, что будет, когда он вернется», – заявил Дэниэлс.

уступил в первом раунде плей-офф-2022 лучшей команде регулярного чемпионата со счетом 2-4.

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