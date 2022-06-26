Инсайдер: «Кевин Дюрэнт не разговаривал с «Нетс» несколько недель и потерял доверие к фронт-офису»

По словам инсайдера НБА Логана Мердока, звездный форвард Кевин Дюрэнт «не разговаривал с командой несколько недель» и «потерял доверие к фронт-офису».

«Я был там в марте, и уже чувствовалось, что что-то назревает. Атмосфера в команде была не очень хорошей. Не было похоже, что у этой команды есть план. Казалось, что все планы пошли прахом.

Появились сообщения, что ищет себе новую команду. Кевин Дюрэнт не разговаривал с командой несколько недель, и мне кажется, что он потерял доверие к фронт-офису. Не знаю, уходит ли он из клуба, но большая неудовлетворенность есть не только со стороны Кайри, но и со стороны Дюрэнта.

Я думаю, что его главная претензия к руководству «Нетс» заключается в том, что они не попытались понять Кайри. Тут я бы возразил и сказал, что когда Кайри покидает расположение команды на две недели, на нем лежит львиная доля вины. Но Кевин считает, что они не попытались понять Кайри и поэтому не понимают его мотивы», – сказал Мердок в подкасте «The Mismatch».

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