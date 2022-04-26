Дюрэнт побеждал в плей-офф с Ирвингом реже, чем с Карри или Уэстбруком

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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт испытывает трудности в матчах плей-офф, выступая с разыгрывающим Кайри Ирвингом.

Вместе с Ирвингом форвард выиграл лишь 46,2% матчей плей-офф. Выступая ранее со Стефеном Карри в «Голден Стэйт» и с  Расселлом Уэстбруком в «Оклахоме», он одерживал победы в 78,6% и 57,3% случаев соответственно.

«Бруклин» проиграл «Бостону» в первом раунде плей-офф-2022 со счетом 0-4.

Дюрэнт дважды становился чемпионом НБА (2017, 2018) в составе «Уорриорз».

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