Дюрэнт побеждал в плей-офф с Ирвингом реже, чем с Карри или Уэстбруком

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт испытывает трудности в матчах плей-офф, выступая с разыгрывающим Кайри Ирвингом.
Вместе с Ирвингом форвард выиграл лишь 46,2% матчей плей-офф. Выступая ранее со Стефеном Карри в «Голден Стэйт» и с Расселлом Уэстбруком в «Оклахоме», он одерживал победы в 78,6% и 57,3% случаев соответственно.
«Бруклин» проиграл «Бостону» в первом раунде плей-офф-2022 со счетом 0-4.
Дюрэнт дважды становился чемпионом НБА (2017, 2018) в составе «Уорриорз».
Первый провал Кевина Дюрэнта. Бруклинский хаос превратил лучшего игрока мира в собственную тень