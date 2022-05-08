Кевин Дюрэнт: «Разговоры о наследии или ставки испортили баскетбол?»

Форвард Кевин Дюрэнт поучаствовал в разговорах о наследии звездных игроков в твиттере.

«Баскетбол был интереснее, когда люди смотрели его с любовью. Теперь люди следят только за теми, кто проигрывает, чтобы потом раскритиковать их», – написал музыкант по имени Da Kid Govie.

«Разговоры о наследии или ставки испортили игру?» – прокомментировал запись Дюрэнт.

«Нетс» проиграли «Селтикс» в первом раунде плей-офф-2022. Многие критики выражали мнение, что Дюрэнт выиграл свои титулы чемпиона вместе с «Уорриорз» в 2017-м и 2018-м годах незаслуженно.

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