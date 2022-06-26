Сергей Тараканов: «Астапкович получил предложения от всех российских топ-клубов, но ЦСКА был в приоритете»

Агент Антона Астапковича олимпийский чемпион поделился подробностями перехода форварда из «Нижнего Новгорода» в .

«Это был небыстрый процесс. ЦСКА давно обозначил интерес к игроку, но клуб находился в поисках главного тренера, поэтому никакой конкретики не было. Когда же команда определилась с наставником, то тут же сделала предложение.

Практически одновременно мы получили запросы и от других наших топ-клубов, но армейцы были в приоритете. Все-таки Антон выходец из молодежного проекта, у него есть незаконченное дело в ЦСКА. Состоялся и детальный разговор с Эмилом Райковичем, после которого все стало окончательно ясно. Тренер объяснил, как видит его роль в команде.

Антон из тех ребят, которые хотят именно играть в топ-клубе, а не просиживать штаны на лавке. Он амбициозный парень, это помогает ему двигаться по жизни. С «НН» мы расстались в хороших отношениях. Поговорили с тренером, с генеральным менеджером Сергеем Пановым. Они проводили его в добрый путь, обиды нет.

На ваш взгляд, он способен стать лидером ЦСКА?

Он этого хочет, настраивается на борьбу за место лидера коллектива. Посмотрим, как тренер будет распределять роли между игроками на деле.

Верите в новую концепцию ЦСКА?

Я всегда за наших. Если им давать играть, а рядом будут несколько иностранцев высокого уровня, то они будут прогрессировать. И давать результат. Пример «НН» это только подтверждает. Учитывая, что нет Евролиги, руководство армейцев приняло верное решение», – сказал Тараканов в интервью «Спорт-Экспрессу».

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