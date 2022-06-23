Антон Астапкович подписал трехлетний контракт с ЦСКА

Форвард Антон Астапкович (28 лет, 202 см) вернулся в московский ЦСКА. Контракт с игроком сборной России рассчитан на три года.

Последние четыре года Астапкович провел за . Его средние показатели в сезоне-2021/22 – 13,8 очка, 5,2 подбора, 3,4 передачи, 1,3 перехвата в 19 матчах Лиги ВТБ, 9,8 очка, 4,3 подбора, 4,5 передачи, 1,0 перехвата в 4 матчах Лиги чемпионов ФИБА.

Астапкович с 2009 года тренировался в молодежной системе ЦСКА. В 2015 году форвард подписал 5-летний контракт с ЦСКА. В составе основной команды Антон стал чемпионом Евролиги и чемпионом Единой лиги ВТБ. В сезоне-2016/17 на правах аренды выступал за «Автодор». По окончании аренды вернулся в ЦСКА и выступал в Суперлиге за ЦСКА-2, а в июне 2018-го покинул клуб по взаимному согласию сторон.

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