Антон Астапкович: «Если бы не «Нижний Новгород», меня не было бы там, где я оказался сейчас»

Форвард Антон Астапкович прокомментировал подписание трехлетнего контракта с ЦСКА и поблагодарил , за который он провел четыре года.

«В первую очередь хочу сказать спасибо «Нижнему Новгороду». Если бы не этот клуб, меня не было бы там, где я оказался сейчас. Спасибо всем тренерам, менеджменту, всем друзьям, которые у меня там появились, городу и болельщикам.

Также благодарен ЦСКА, руководству, тренеру, который связался со мной, объяснил свое видение и поставил для меня небольшую задачу. Эту задачу я понял и буду действовать соответственно.

Стать игроком ЦСКА – огромный шаг вперед, новая глава в моей жизни. Чувствую доверие и постараюсь помочь клубу всем, чем могу, отдам всего себя. Жду возвращения к играм и тренировкам, жду побед, надеюсь, что мы будем развиваться, радовать всех своей игрой и получать в ответ любовь и поддержку болельщиков ЦСКА», – сказал форвард.

«Первый год я играл за ЦСКА, а жил в Иркутске». Непростой путь Макара Коновалова