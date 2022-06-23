Эмил Райкович: «Антон Астапкович способен проявлять агрессивность как в нападении, так и в защите»

Теги ЦСКА Единая лига ВТБ Антон Астапкович Эмил Райкович Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал подписание трехлетнего контракта с форвардом Антоном Астапковичем.

«Очень доволен, что российская база игроков в нашей команде становится сильнее.

Антон — игрок, способный проявлять агрессивность как в нападении, так и в защите. В «Нижнем» он показал, что многое умеет на площадке, и, надеюсь, он станет важной частью нашей команды», – отметил новый главный тренер армейцев.

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