Сергей Кущенко: «Мы готовы к следующем сезону Лиги ВТБ, а Евролига пускай завидует»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал отстранение российских клубов от участия в сезоне Евролиги-2022/23.

«Ожидаемое решение. Мы предполагали такое развитие событий, поэтому поменяли формат плей-офф и календарь Единой лиги ВТБ. Понятно, что оставался небольшой процент, что наши клубы допустят до участия в Евролиге. Если бы это произошло, то мы, конечно, пересмотрели бы формат соревнований.

Мы могли видеть в полуфиналах и финале Единой лиги ВТБ то, что теряет . Мы готовы к следующем сезону, а они пускай завидуют. Надеемся, что чемпионат получится еще интереснее», — сказал Кущенко.

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