Сергей Кущенко: «С оттоком части иностранцев качество баскетбола упадет»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что лиге нужны иностранные игроки, и что с оттоком легионеров качество баскетбола упадет.

«Главная задача — качество баскетбола. Понятно, что сейчас легионеры будут выбирать сначала клубы, выступающие в Евролиге и Еврокубке. Но для того, чтобы российские игроки были на уровне, чувствовали конкуренцию, легионеры все-таки нужны.

Мы понимаем, что с оттоком части иностранцев качество упадет, но, надеемся, не настолько, чтобы турнир существенно потерял в интересе болельщиков», — сказал Кущенко.

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