Сергей Кущенко стал гостем подкаста «Взял Мяч»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко выступил гостем одного из выпусков ютуб-шоу «Взял Мяч».

«История одного из лучших спортивных менеджеров России – от увлечения баскетболом в поселковой школе до первых побед в Перми.

Несколько мудрых жизненных уроков, откровенные воспоминания и те самые байки, которые мы так любим. Нам важно было сохранить всё это здесь как воспоминание о целой эпохе российского баскетбола», – говорится к аннотации к выпуску.

ЦСКА не брал титул предыдущий раз 20 лет назад. Тогда их свалил «Урал-Грейт» с Беловым, Пановым и Кущенко