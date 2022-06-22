Александр Тихонов: «Нуждов – человек без головы. Какое отношение он имеет к биатлону? Как он может его возглавлять?»

Четырехкратный олимпийский чемпион раскритиковал вице-президента Союза биатлонистов России ( ) Алексея Нуждова.

Нуждов претендует на пост главы СБР. Выборы президента организации пройдут завтра.

«Не могу поддержать Нуждова, потому что это человек без головы. Какое отношение он имеет к биатлону? Как он может его возглавлять?

В какой стране это может произойти, чтобы человек, не имеющий никакого спортивного звания, разряда, возглавлял сложнотехнический вид спорта, давал интервью Губерниеву? Это такая безграмотность! Смеялась вся страна, весь биатлонный мир. Над нами весь мир уже смеется. Где у человека совесть?

Был уже до него Кущенко, которого Прохоров назначил. Развалили до основания. Нас выгнали отовсюду. И теперь еще этот идет. Что это такое?» – сказал Тихонов.

«Духу не хватило убить человека – рад этому до сих пор». В боссы биатлона идет мужик, который прошел спецназ и контрразведку