Скайлар Диггинс-Смит показала фирменный жест Стефена Карри «Спокойной ночи»

Разыгрывающая «Финикса» Скайлар Диггинс-Смит во время матча женской НБА против «Далласа» показала фирменный жест суперзвезды «Голден Стэйт» Стефена Карри «Спокойной ночи», забросив трехочковый на последних секундах встречи.
Баскетболистка также прокричала «Спокойной ночи».
«Финикс» выиграл у «Далласа» в гостях – 83:72. Диггинс-Смит набрала 26 очков, реализовав 11 из 25 с игры, включая 1 из 5 из-за дуги.
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