Скайлар Диггинс-Смит показала фирменный жест Стефена Карри «Спокойной ночи»

Разыгрывающая «Финикса» Скайлар Диггинс-Смит во время матча женской НБА против «Далласа» показала фирменный жест суперзвезды «Спокойной ночи», забросив трехочковый на последних секундах встречи.

Баскетболистка также прокричала «Спокойной ночи».

выиграл у в гостях – 83:72. Диггинс-Смит набрала 26 очков, реализовав 11 из 25 с игры, включая 1 из 5 из-за дуги.

«Каждый день в русской тюрьме – кошмар». Карри и Леброн призывают освободить звезду женской НБА – она 4 месяца в СИЗО