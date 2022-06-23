Женская НБА. «Сиэтл» примет «Вашингтон», «Лос-Анджелес» – «Чикаго» и другие матчи

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Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Сиэтл» примет «Вашингтон», «Лос-Анджелес» сыграет с «Чикаго».

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Даллас – Индиана

24 июня. 3.00

Миннесота – Финикс

24 июня. 3.00

СиэтлВашингтон

24 июня. 5.00

Лос-Анджелес – Чикаго

24 июня. 5.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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