Женская НБА. «Сиэтл» примет «Вашингтон», «Лос-Анджелес» – «Чикаго» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.

«Сиэтл» примет «Вашингтон», сыграет с .

Женская НБА

Регулярный чемпионат

Даллас – Индиана

24 июня. 3.00

– Финикс

24 июня. 3.00

–

24 июня. 5.00

Лос-Анджелес – Чикаго

24 июня. 5.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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