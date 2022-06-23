Женская НБА. «Сиэтл» примет «Вашингтон», «Лос-Анджелес» – «Чикаго» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут четыре матча.
«Сиэтл» примет «Вашингтон», «Лос-Анджелес» сыграет с «Чикаго».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Даллас – Индиана
24 июня. 3.00
Миннесота – Финикс
24 июня. 3.00
Сиэтл – Вашингтон
24 июня. 5.00
Лос-Анджелес – Чикаго
24 июня. 5.30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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