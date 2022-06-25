Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.

«Даллас» примет «Финикс», «Сиэтл» сыграет против , «Лас-Вегас» – против .

Женская НБА

Регулярный чемпионат

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26 июня. 3.00

– Лос-Анджелес

26 июня. 4.00

Лас-Вегас – Вашингтон

26 июня. 5.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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