Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА пройдут три матча.
«Даллас» примет «Финикс», «Сиэтл» сыграет против «Лос-Анджелеса», «Лас-Вегас» – против «Вашингтона».
Женская НБА
Регулярный чемпионат
Даллас – Финикс
26 июня. 3.00
Сиэтл – Лос-Анджелес
26 июня. 4.00
Лас-Вегас – Вашингтон
26 июня. 5.00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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