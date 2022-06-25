Джозеф Цай одобрил решение не давать Кайри Ирвингу максималку

Владелец «Бруклина» Джозеф Цай поддержал позицию генерального менеджера клуба Шона Маркса в ситуации с новым контрактом разыгрывающего Кайри Ирвинга, пишет SNY.
После окончания сезона Маркс заявил, что «Нетс» нужны командные игроки. Позже сообщалось, что Ирвинг не сумел договориться с «Бруклином» о новом контракте и может покинуть клуб.
Недавно Цай лайкнул пост, который критикует баскетболиста.
Кайри пропустил большую часть домашних матчей «Нетс» в нынешнем сезоне из-за отказа от вакцинации.
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